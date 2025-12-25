Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
26.12
Манчестер Юнайтед
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.53
X
3.69
П2
2.72
Футбол. Италия
27.12
Парма
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.18
П2
2.30
Футбол. Англия
27.12
Ноттингем Форест
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.46
X
4.50
П2
1.59
Футбол. Италия
27.12
Лечче
:
Комо
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.51
П2
1.85
Футбол. Италия
27.12
Торино
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.42
П2
4.23
Футбол. Англия
27.12
Арсенал
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
1.41
X
4.90
П2
7.90

Мостовой согласился возглавить медиафутбольный клуб «Броук Бойз»

Он будет тренировать команду на турнире «Напике».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Александр Мостовой займет пост главного тренера медиафутбольного клуба «Броук Бойз» на одном из зимних турниров. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу «ФК Броуки».

Мостовой будет тренировать команду на турнире «Напике», первым его матчем в качестве тренера станет товарищеская игра с командой «Союз», которую возглавляет бывший игрок ЦСКА и тренер «Броук Бойз» Дмитрий Кузнецов. По итогам зимнего турнира с Мостовым могут продлить соглашение на один сезон Медиалиги.

Мостовому 57 лет, в марте 2025 года он получил тренерскую лицензию. Во время обучения Мостовой прошел стажировку в московском «Динамо».

В разные годы Мостовой выступал за «Красную Пресню», «Спартак», португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур», испанские «Сельту» и «Алавес». Мостовой является двукратным чемпионом СССР в составе «Спартака», победителем Кубка Португалии («Бенфика»), финалистом Кубка Франции («Страсбур») и Кубка Испании («Сельта»). В составе сборной России Мостовой провел 51 матч, в которых забил 10 голов. Он является победителем молодежного чемпионата Европы в составе сборной СССР.