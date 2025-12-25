Мостовой согласился возглавить медиафутбольный клуб «Броук Бойз»

Мостовой будет тренировать команду на турнире «Напике», первым его матчем в качестве тренера станет товарищеская игра с командой «Союз», которую возглавляет бывший игрок ЦСКА и тренер «Броук Бойз» Дмитрий Кузнецов. По итогам зимнего турнира с Мостовым могут продлить соглашение на один сезон Медиалиги.