«Пари НН» предложил Боселли новый контракт, заявил гендиректор клуба: «От его представителей слышал, что Хуан хотел бы пойти на повышение»

Боселли — наш лидер, он провел хорошую первую половину сезона. От его представителей я слышал, что Хуан хотел бы пойти на повышение, сделать новый шаг для себя. Но мы со свой стороны делаем все возможное, чтобы наш актив сохранить. Но по карьерному будущему решение будут принимать сам игрок и его окружение", — сказал Карасев.