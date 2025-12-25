Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
26.12
Манчестер Юнайтед
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.53
X
3.69
П2
2.72
Футбол. Италия
27.12
Парма
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.18
П2
2.30
Футбол. Англия
27.12
Ноттингем Форест
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.46
X
4.50
П2
1.59
Футбол. Италия
27.12
Лечче
:
Комо
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.51
П2
1.85
Футбол. Италия
27.12
Торино
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.42
П2
4.23
Футбол. Англия
27.12
Арсенал
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
1.41
X
4.90
П2
7.90

«Пари НН» предложил Боселли новый контракт, заявил гендиректор клуба: «От его представителей слышал, что Хуан хотел бы пойти на повышение»

Гендиректор «Пари НН» Виталий Карасев заявил, что клуб предложил новый контракт хавбеку Хуану Боселли.

Источник: Спортс"

В 16 матчах сезона РПЛ на счету 26-летнего уругвайца 7 голов. Действующее соглашение Боселли с нижегородцами рассчитано до июня 2026 года.

"Мы со своей стороны предложили Хуану новый контракт. Отказа с его стороны не было. Но мы знаем, что еще ряд российских клубов проявляют к нему интерес. На сегодняшний момент Хуан — наш игрок, мы его ждем 13 января в Турции на сборе. Что будет после 13‑го числа — посмотрим.

Боселли — наш лидер, он провел хорошую первую половину сезона. От его представителей я слышал, что Хуан хотел бы пойти на повышение, сделать новый шаг для себя. Но мы со свой стороны делаем все возможное, чтобы наш актив сохранить. Но по карьерному будущему решение будут принимать сам игрок и его окружение", — сказал Карасев.