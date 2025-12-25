Нани о дисциплине в «МЮ»: «Фергюсон учил нас, оставляя в запасе. Даже Роналду, Руни и Гиггз не были больше клуба — наказывали всех. Нынешним игрокам нужны дисциплина и правила»

На самом деле это случилось со мной в одну из первых недель. Я провел один фантастический матч, а затем несколько недель не играл. Я жаловался, разговаривал с Криштиану, говорил: «Эй, я не знаю, почему я не играю». Я понял, что за закрытыми дверьми было что-то, что мне нужно было исправить, и узнав, в чем дело, я занялся этим, усердно работая. Этим игрокам нужно что-то похожее: дисциплина и правила", — сказал Нани для casino.co.uk.