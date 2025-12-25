Нани о дисциплине в «МЮ»: «Фергюсон учил нас, оставляя в запасе. Даже Роналду, Руни и Гиггз не были больше клуба — наказывали всех. Нынешним игрокам нужны дисциплина и правила»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим ранее высказывался о недостатке игрового времени у Кобби Майну, раскритиковал защитника Харри Амасса, который находится в аренде в «Шеффилд Уэнсдей», а также форварда Чидо Оби-Мартина. После этого брат Майну посетил матч команды в футболке с надписью «Свободу Кобби Майну», а игроки намекали на эту ситуацию с помощью высказываний в социальных сетях.
Нани настаивает, что экс-тренер «МЮ» сэр Алекс Фергюсон, который был ярым противником социальных сетей, никогда бы не смирился с подобными вольностями.
"Ни за что, ни при каких обстоятельствах. Если кому-то это было нужно, он оставлял игрока на матч в запасе, и обычно они сразу же учились. Если у вас возникали проблемы из-за плохого поведения, вы снова играли, только когда менялись.
Нужно было принять правила и следовать им. Для нас в то время это было ключевым моментом. Никто не был больше клуба. Ни один игрок, ни Роналду, ни Руни, ни Гиггз, никто. Если ты вел себя недостаточно хорошо, тебя наказывали.
На самом деле это случилось со мной в одну из первых недель. Я провел один фантастический матч, а затем несколько недель не играл. Я жаловался, разговаривал с Криштиану, говорил: «Эй, я не знаю, почему я не играю». Я понял, что за закрытыми дверьми было что-то, что мне нужно было исправить, и узнав, в чем дело, я занялся этим, усердно работая. Этим игрокам нужно что-то похожее: дисциплина и правила", — сказал Нани для casino.co.uk.