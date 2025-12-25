Экс-форвард «Вест Хэма» Харвуд о Роналду: «Он машина. То, что он делает, феноменально. Он очень серьезно относится к своей физической форме, с него хочется брать пример»

Бывшего футболиста спросили, можно ли было предсказать успех Роналду, когда он только начинал выступать в Англии.
«Да, на 100 процентов. Это можно было увидеть. Было понятно, что, судя по показателям в “Юнайтед”, когда я играл против него, он станет тем, кем стал, продолжая в том же духе.
[Возьмем] его профессионализм и то, что он делает, учитывая, что он все еще играет в свои 40 лет, что феноменально. Цифры, которые он показывает до сих пор… Что за игрок! Вы можете видеть его преданность делу.
Он очень серьезно относится к своей физической форме и к тому, что он делает. Он — машина. Он один из тех людей, которые, с которого вы захотите брать пример, и скажете своему сыну: «Посмотри, что он делает и на что способен», — заявил Харвуд.