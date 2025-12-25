Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
26.12
Манчестер Юнайтед
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.70
П2
2.70
Футбол. Италия
27.12
Парма
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.18
П2
2.30
Футбол. Англия
27.12
Ноттингем Форест
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.41
X
4.51
П2
1.59
Футбол. Италия
27.12
Лечче
:
Комо
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.51
П2
1.85
Футбол. Италия
27.12
Торино
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.42
П2
4.23
Футбол. Англия
27.12
Арсенал
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.00
П2
7.90

Экс-форвард «Вест Хэма» Харвуд о Роналду: «Он машина. То, что он делает, феноменально. Он очень серьезно относится к своей физической форме, с него хочется брать пример»

Экс-форвард «Ноттингем Форест», «Астон Виллы», «Вест Хэма» и других клубов Марлон Харвуд высказался о Криштиану Роналду.

Источник: Спортс"

Бывшего футболиста спросили, можно ли было предсказать успех Роналду, когда он только начинал выступать в Англии.

«Да, на 100 процентов. Это можно было увидеть. Было понятно, что, судя по показателям в “Юнайтед”, когда я играл против него, он станет тем, кем стал, продолжая в том же духе.

[Возьмем] его профессионализм и то, что он делает, учитывая, что он все еще играет в свои 40 лет, что феноменально. Цифры, которые он показывает до сих пор… Что за игрок! Вы можете видеть его преданность делу.

Он очень серьезно относится к своей физической форме и к тому, что он делает. Он — машина. Он один из тех людей, которые, с которого вы захотите брать пример, и скажете своему сыну: «Посмотри, что он делает и на что способен», — заявил Харвуд.