Испанский журналист Ортега об Эмери в «Спартаке»: «Он не понимал русский менталитет, что было большой проблемой. Мы помним, что говорил Дзюба, но Унаи — настоящий тренер»

Эмери возглавлял красно-белых с июня по ноябрь 2012 года.
«Когда назначили Эмери, я попросил с ним интервью. Мы поговорили с ним, и после того, как пресс-служба отошла, он мне сказал: “Игнасио, я ничего не понимаю. Мне очень трудно”. Большой проблемой было то, что он не говорил по-русски, и он не понимал, как работает русский менталитет.
Мы помним, что сказал потом Артем Дзюба, с ним очень плохо поступали. И вы посмотрите, какая карьера у него в итоге! Можно говорить все что угодно, но он настоящий тренер", — сказал Ортега.
Испанский журналист Ортега о Карседо: «Скромный тренер, в командах из топ-5 не работал, что он исправит? Зачем “Спартаку” иностранцы? Чтобы понимать этот клуб, нужно быть гадалкой».