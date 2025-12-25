Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
26.12
Манчестер Юнайтед
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.56
X
3.70
П2
2.70
Футбол. Италия
27.12
Парма
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.18
П2
2.30
Футбол. Англия
27.12
Ноттингем Форест
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.41
X
4.51
П2
1.59
Футбол. Италия
27.12
Лечче
:
Комо
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.51
П2
1.85
Футбол. Италия
27.12
Торино
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.42
П2
4.23
Футбол. Англия
27.12
Арсенал
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.00
П2
7.90

Мюллер о Месси на ЧМ-2026: «Было бы интересно. Это может изменить весь баланс сборной Аргентины — к лучшему или к худшему»

Полузащитник «Ванкувер Уайткэпс» Томас Мюллер ответил на вопрос о возможном участии аргентинца Лионеля Месси в чемпионате мира-2026.

Источник: Sports.Ru

"На мой взгляд, было бы интересно, если бы он был там. Конечно, это может изменить весь баланс команды — к лучшему или к худшему.

Когда он получал мяч [в финале МЛС], он просто взрывался, врывался в нужных местах и действительно многое создавал. Я сомневаюсь в том, сработает ли такая спонтанная игра сейчас на уровне сборных", — сказал Мюллер в интервью Magenta TV.

Мюллер о Месси: «Лучший. Он уникален, незаменим. Лео сочетает футбол, ориентированный на результат, с эстетикой. Он может делать практически все — даже бьет головой!».