Мюллер о Месси на ЧМ-2026: «Было бы интересно. Это может изменить весь баланс сборной Аргентины — к лучшему или к худшему»

"На мой взгляд, было бы интересно, если бы он был там. Конечно, это может изменить весь баланс команды — к лучшему или к худшему.
Когда он получал мяч [в финале МЛС], он просто взрывался, врывался в нужных местах и действительно многое создавал. Я сомневаюсь в том, сработает ли такая спонтанная игра сейчас на уровне сборных", — сказал Мюллер в интервью Magenta TV.
Мюллер о Месси: «Лучший. Он уникален, незаменим. Лео сочетает футбол, ориентированный на результат, с эстетикой. Он может делать практически все — даже бьет головой!».