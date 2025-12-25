Та о «Баварии»: «Мы проиграли “Арсеналу”, но не чувствовали, что он намного сильнее. Игра с ним стала бы отличным финалом. У нас хорошие шансы во всех турнирах, мы заложи

— Однозначно. Когда ты соревнуешься с лучшими, то понимаешь свой уровень. Это вселяет в команду уверенность. Даже в матче с «Арсеналом», несмотря на поражение, мы не чувствовали, что соперник намного лучше нас. После игры мы скорее думали: «Ладно, в следующий раз тогда. Давайте снова сыграем с “Арсеналом”!».