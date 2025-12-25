Та о «Баварии»: «Мы проиграли “Арсеналу”, но не чувствовали, что он намного сильнее. Игра с ним стала бы отличным финалом. У нас хорошие шансы во всех турнирах, мы заложи

Месяц назад матч между командами в Лиге чемпионов завершился со счетом 3:1 в пользу лондонцев.
— Как оцениваете свои шансы выиграть Бундеслигу, Лигу чемпионов и Кубок Германии?
— Они хорошие. «Бавария» всегда стремится бороться за трофей в каждом турнире. И я считаю, что сейчас мы закладываем надежный фундамент для борьбы за все трофеи в конце сезона. Мы добились уже очень, очень большого прогресса. Но, конечно, все сводится к решающим матчам.
— В ЛЧ вы уже встречались с одними из лучших — «ПСЖ», «Арсеналом», «Челси» — и выглядели хорошо. Это усиливает веру в победу?
— Однозначно. Когда ты соревнуешься с лучшими, то понимаешь свой уровень. Это вселяет в команду уверенность. Даже в матче с «Арсеналом», несмотря на поражение, мы не чувствовали, что соперник намного лучше нас. После игры мы скорее думали: «Ладно, в следующий раз тогда. Давайте снова сыграем с “Арсеналом”!».
— Это возможно — даже в финале.
— Именно. Матч против «Арсенала» стал бы отличным финалом, — сказал защитник.