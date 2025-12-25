Ричмонд
Футбол. Англия
26.12
Манчестер Юнайтед
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.56
X
3.70
П2
2.70
Футбол. Италия
27.12
Парма
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.18
П2
2.30
Футбол. Англия
27.12
Ноттингем Форест
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.41
X
4.51
П2
1.59
Футбол. Италия
27.12
Лечче
:
Комо
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.51
П2
1.85
Футбол. Италия
27.12
Торино
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.42
П2
4.23
Футбол. Англия
27.12
Арсенал
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.00
П2
7.90

Заварзин о Евсееве в Махачкале: «Не тот регион, где ему стоит работать. Он достаточно резкий, с его характером ему может быть тяжело. После неудачных матчей сделают замечание — он их пошлет по-русск

Юрий Заварзин считает, что у Вадима Евсеева могут возникнуть проблемы в «Динамо» Махачкала.

— Кавказские команды достаточно специфические. Что «Алания», что «Динамо» Махачкала, что тот же «Ахмат». Сам Евсеев достаточно резкий парень, с его характером ему может быть там тяжело.

У «Динамо» же было все хорошо, неплохо играли. Сейчас поменяли тренера — хотят в тройку войти?

— Биджиев ушел сам.

— Ну что значит ушел? Такие, значит, ему условия создали, от хорошего еще никто никогда не уходил.

Биджиев хорошо знал местную специфику. У Евсеева же будет пару неудачных матчей, ему сделают замечание — он их пошлет по-русски. На этом его перспектива работы в Махачкале закончится. Думаю, это не тот регион, где Евсееву стоит работать, — сказал бывший генеральный директор «Спартака».