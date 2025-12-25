Заварзин о Евсееве в Махачкале: «Не тот регион, где ему стоит работать. Он достаточно резкий, с его характером ему может быть тяжело. После неудачных матчей сделают замечание — он их пошлет по-русск

— Кавказские команды достаточно специфические. Что «Алания», что «Динамо» Махачкала, что тот же «Ахмат». Сам Евсеев достаточно резкий парень, с его характером ему может быть там тяжело.
У «Динамо» же было все хорошо, неплохо играли. Сейчас поменяли тренера — хотят в тройку войти?
— Биджиев ушел сам.
— Ну что значит ушел? Такие, значит, ему условия создали, от хорошего еще никто никогда не уходил.
Биджиев хорошо знал местную специфику. У Евсеева же будет пару неудачных матчей, ему сделают замечание — он их пошлет по-русски. На этом его перспектива работы в Махачкале закончится. Думаю, это не тот регион, где Евсееву стоит работать, — сказал бывший генеральный директор «Спартака».