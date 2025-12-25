Директор «Баварии» Эберль не понимает, почему Кейн подешевел на Transfermarkt: «Кто-нибудь может ответить на этот вопрос?» Представитель сервиса объяснил, что это связано с возрастом форварда

В своей возрастной группе англичанин по-прежнему является самым дорогим игроком мира с оценочной стоимостью в 65 миллионов евро — и стоит столько же, сколько Мохамед Салах, Кевин де Брюйне и Тибо Куртуа вместе взятые, а они занимают второе-четвертое места", — объяснил ситуацию координатор по оценке рыночной стоимости Transfermarkt Тобиас Крегер.