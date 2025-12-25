Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
26.12
Манчестер Юнайтед
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.56
X
3.70
П2
2.70
Футбол. Италия
27.12
Парма
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.18
П2
2.30
Футбол. Англия
27.12
Ноттингем Форест
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.41
X
4.51
П2
1.59
Футбол. Италия
27.12
Лечче
:
Комо
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.51
П2
1.85
Футбол. Италия
27.12
Торино
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.42
П2
4.23
Футбол. Англия
27.12
Арсенал
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.00
П2
7.90

Директор «Баварии» Эберль не понимает, почему Кейн подешевел на Transfermarkt: «Кто-нибудь может ответить на этот вопрос?» Представитель сервиса объяснил, что это связано с возрастом форварда

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль высказался о снижении стоимости нападающего Харри Кейна на Transfermarkt.

Оценочная стоимость английского футболиста снизилась на 10 миллионов евро — до 65 млн. При этом стоимость Леннарта Карла на этом портале выросла в три раза — с 20 млн евро до 60 млн.

"Рыночная стоимость? Не спрашивайте меня об этом, у меня есть собственное мнение. Я имею в виду оценочную стоимость на Transfermarkt.

Интересно, почему Харри Кейн подешевел. Кто-нибудь может ответить мне на этот вопрос? Не говорите про его возраст", — сказал Эберль.

"К сожалению, стоимость Харри Кейна понижается из-за его возраста. Несмотря на выдающиеся выступления и рекордные показатели по забитым голам, эта тенденция не обходит стороной даже для нападающего мирового класса.

В своей возрастной группе англичанин по-прежнему является самым дорогим игроком мира с оценочной стоимостью в 65 миллионов евро — и стоит столько же, сколько Мохамед Салах, Кевин де Брюйне и Тибо Куртуа вместе взятые, а они занимают второе-четвертое места", — объяснил ситуацию координатор по оценке рыночной стоимости Transfermarkt Тобиас Крегер.