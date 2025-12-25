Масалитин о «Спартаке»: «Почему не растят своих, не обращают внимания на тех, кто верой и правдой играл за команду? В ЦСКА хоть Березуцкий работает, а там вообще не хотят этим заниматься&

— Есть отечественные специалисты, которым можно доверить работу в таком клубе? И длинный ли список?
— Дело не в этом. Почему в «Спартаке» не растят своих? Почему не обращают внимания на тех, кто верой и правдой играл за команду? В ЦСКА, например, хоть Березуцкий работает. В «Спартаке» вообще не хотят этим заниматься.
Приходят иностранцы, причем со своим штабом. Не получилось — и они все уехали. Опять никого нет.
А так, очередной наставник уехал — и хоть свой кто-то мог быть ему на замену, — сказал бывший форвард ЦСКА.