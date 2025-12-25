«Реал» не планирует подписывать Упамекано, Конате и Гехи. Клубу нравятся Шлоттербек и Жаке (ESPN)

Ранее сообщалось, что «сливочные» рассматривают возможность подписания Дайо Упамекано из «Баварии» или Ибраимы Конате из «Ливерпуля» — их контракты истекают в конце этого сезона. Однако, по информации ESPN, эти трансферы практически исключены.