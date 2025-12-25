Ричмонд
«Реал» не планирует подписывать Упамекано, Конате и Гехи. Клубу нравятся Шлоттербек и Жаке (ESPN)

«Реал» планирует укрепить центр обороны.

Источник: Спортс"

Мадридский клуб изучает рынок в поиске игроков, которые смогут закрыть эту позицию. При этом трансферы в зимнее трансферное окно маловероятны.

Ранее сообщалось, что «сливочные» рассматривают возможность подписания Дайо Упамекано из «Баварии» или Ибраимы Конате из «Ливерпуля» — их контракты истекают в конце этого сезона. Однако, по информации ESPN, эти трансферы практически исключены.

Что касается Марка Гехи из «Кристал Пэлас», то игроку был бы интересен вариант с переходом в «Реал», но мадридцы не планируют приглашать его.

Скаутский отдел мадридского «Реала» в своих отчетах дал очень положительные отзывы двум центральным защитникам: Жереми Жаке из «Ренна» и Нико Шлоттербеку из дортмундской «Боруссии».

Французский футболист привлек внимание мадридцев во время чемпионата Европы U19. С тех пор клуб из столицы Испании следит за ним.