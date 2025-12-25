Ричмонд
«МЮ» и «Реал» — исторически крупнейшие клубы мира. Я чувствовал, что мне нужна такая команда в резюме«. Матич об уходе из “Челси” в 2017-м

Неманя Матич вспомнил переход из «Челси» в «Манчестер Юнайтед» в 2017 году.

«Жозе Моуринью сказал, что хотел видеть меня в “Манчестер Юнайтед” и что мне нужно сменить обстановку, попробовать что-то другое. “Челси” тоже считал, что ему нужен новый игрок на мою позицию. Мне об этом не говорили, но я это чувствовал.

«Юнайтед» — большой клуб, фантастический, и, честно говоря, я ощущал, что мне нужно добавить его в свое резюме.

Возможность его представлять я считал большой честью и привилегией. И даже сегодня я думаю, что это было правильное решение.

Для меня «МЮ» и «Реал» — исторически два крупнейших клуба в мире«, — сказал хавбек “Сассуоло”.