«МЮ» и «Реал» — исторически крупнейшие клубы мира. Я чувствовал, что мне нужна такая команда в резюме«. Матич об уходе из “Челси” в 2017-м

«Жозе Моуринью сказал, что хотел видеть меня в “Манчестер Юнайтед” и что мне нужно сменить обстановку, попробовать что-то другое. “Челси” тоже считал, что ему нужен новый игрок на мою позицию. Мне об этом не говорили, но я это чувствовал.
«Юнайтед» — большой клуб, фантастический, и, честно говоря, я ощущал, что мне нужно добавить его в свое резюме.
Возможность его представлять я считал большой честью и привилегией. И даже сегодня я думаю, что это было правильное решение.
Для меня «МЮ» и «Реал» — исторически два крупнейших клуба в мире«, — сказал хавбек “Сассуоло”.