«Все уже знали, что Неймар уйдет в “ПСЖ”, когда Пике написал: “Он остается”. В “Барсе” он выиграл бы все, что хотел». Денис Суарес о бразильце

Бывший полузащитник «Барселоны» Денис Суарес считает, что Неймару не стоило переходить в «ПСЖ».

Источник: Спортс"

Неймар перешел в «ПСЖ» в августе 2017 года за 222 миллиона евро. За несколько дней до трансфера Жерар Пике опубликовал в соцсетях совместное фото с бразильцем, подписав его: «Он остается».

«Мы были на предсезонке, и суматоха вокруг будущего Неймара застала нас врасплох. В какой-то момент мы поняли, что он уходит. Когда [Пике опубликовал] фотографию [с подписью]: “Он остается”, — мы уже знали, что он уйдет. Мы стали говорить Пике, что у него не хватит смелости, а он опубликовал это. В тот момент он [Неймар] уже практически ушел.

Близкие партнеры по команде пытались убедить его остаться, и я тоже считаю, что ему стоило остаться, в «Барсе» он бы добился успеха. Вскоре он должен был стать номером один. Если бы он остался, то выиграл бы все, что хотел«, — сказал Суарес, выступающий за “Алавес”.