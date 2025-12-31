Губерниев: «В этом году разочаровали Карпин и Большунов. Верю, что в следующем году каждый из них сделает выводы»

«Меня в этом году разочаровали Карпин и Большунов. Валерий Георгиевич своими неудачами в “Динамо”, а Александр поведением за пределами лыжной трассы.



Верю, что в следующем году каждый из них сделает правильные выводы и станет только сильнее. Я вообще считаю, что завтра всегда лучше, чем вчера», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.