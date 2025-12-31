Ричмонд
Губерниев: «В этом году разочаровали Карпин и Большунов. Верю, что в следующем году каждый из них сделает выводы»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, кто его больше всего разочаровал в 2025 году.

Источник: РИА "Новости"

«Меня в этом году разочаровали Карпин и Большунов. Валерий Георгиевич своими неудачами в “Динамо”, а Александр поведением за пределами лыжной трассы.

Верю, что в следующем году каждый из них сделает правильные выводы и станет только сильнее. Я вообще считаю, что завтра всегда лучше, чем вчера», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.

Напомним, что на этапе Кубка России в Ижевске корреспондент пытался взять у Большунова комментарий, но спортсмен в грубой форме заявил, что СМИ просто «пиарятся» на его имени и хотят «засунуть Большунова, чтобы рейтинги были повыше».

Валерий Карпин уволился с поста главного тренера московского «Динамо» в ноябре 2025 года, чтобы полностью сосредоточиться на работе со сборной России, так как совмещение постов стало невозможным из-за высокой нагрузки и неудовлетворительных результатов клуба в РПЛ.

