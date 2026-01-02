Ричмонд
Шалимов о тренере для «Спартака»: «Если приедет иностранец, это продлится полтора года и затем клуб вернется к нынешней точке. Чемпион Кипра — не гарантия, что пойдет в РПЛ»

Бывший полузащитник «Спартака» Игорь Шалимов порассуждал о перспективах красно-белых в нынешнем сезоне.

Источник: Спортс"

В ноябре команду покинул главный тренер Деян Станкович. Сообщалось, о возможном назначении на эту должность Хуана Карседо, возглавляющего кипрский «Пафос».

— Что ждет «Спартак»?

— Вероятность того, что в РПЛ команда останется на 6-м месте, на мой взгляд, велика. Остается Кубок, который может спасти сезон. То есть это плюс-минус повторение ситуации, когда после увольнения Абаскаля сезон доводил Слишкович. Если остается Романов, нужно усиливать тренерский штаб и делать это на российским рынке.

— Что будет, если приедет иностранец?

— Та же самая ситуация, которая была при Абаскале и при Станковиче, — приедет главный-иностранец и много его помощников, это продлится полтора года и затем клуб вернется к той же точке, что и сейчас.

«Спартаку» нельзя сейчас ошибаться и нельзя прийти к тому, что сборы начнет один тренер, а продолжит потом другой. Много разговора о том, что чемпионат Кипра вырос. Да, хорошо, вырос — но приехал в Нижний тренер из одной из лучших команд и в осенней части выступил так, что команда идет на вылет. Чемпион Кипра — не гарантия того, что пойдет в РПЛ", — сказал Шалимов.