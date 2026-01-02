Шалимов о тренере для «Спартака»: «Если приедет иностранец, это продлится полтора года и затем клуб вернется к нынешней точке. Чемпион Кипра — не гарантия, что пойдет в РПЛ»

«Спартаку» нельзя сейчас ошибаться и нельзя прийти к тому, что сборы начнет один тренер, а продолжит потом другой. Много разговора о том, что чемпионат Кипра вырос. Да, хорошо, вырос — но приехал в Нижний тренер из одной из лучших команд и в осенней части выступил так, что команда идет на вылет. Чемпион Кипра — не гарантия того, что пойдет в РПЛ", — сказал Шалимов.