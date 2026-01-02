Глушаков готов войти в руководство «Спартака»: «Легко. Или тренером бы стал — хуже точно не будет. Важно, чтобы в работу не влезали и агенты не мешали»

Важно, чтобы не мешали агенты и чтобы руководство не влезало в работу, а давало деньги на трансферы. Игроков надо брать хороших, а не тех, на которых иногда смотреть неинтересно. В «Спартаке» уже стало нормой, что футболисты покидают клуб после одного-двух сезонов. Как вы собираетесь добиваться результата?