Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
2-й тайм
Брентфорд
0
:
Тоттенхэм Хотспур
0
Все коэффициенты
П1
13.00
X
1.23
П2
17.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Сандерленд
0
:
Манчестер Сити
0
Все коэффициенты
П1
14.00
X
1.45
П2
4.40
Футбол. Италия
22:45
Кальяри
:
Милан
Все коэффициенты
П1
6.35
X
4.35
П2
1.57
Футбол. Испания
23:00
Райо Вальекано
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.00
П2
4.31
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Фулхэм
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
0
:
Лидс
0
П1
X
П2

Глушаков готов войти в руководство «Спартака»: «Легко. Или тренером бы стал — хуже точно не будет. Важно, чтобы в работу не влезали и агенты не мешали»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков считает, что руководство клуба не должно вмешиваться в работу тренера.

Источник: Спортс"

— Вы готовы войти в руководство «Спартака»?

— Легко. Я бы нашел хорошего тренера и помогал. Или стал бы тренером — хуже точно не будет, поверьте мне. Главное — не мешать тренеру: я бы нашел себе помощников, единомышленников.

Важно, чтобы не мешали агенты и чтобы руководство не влезало в работу, а давало деньги на трансферы. Игроков надо брать хороших, а не тех, на которых иногда смотреть неинтересно. В «Спартаке» уже стало нормой, что футболисты покидают клуб после одного-двух сезонов. Как вы собираетесь добиваться результата?

— Кто вошел бы в ваш тренерский штаб?

— Не буду говорить. Когда ко мне обратятся, тогда и скажу, — сказал Глушаков.