Глушаков готов войти в руководство «Спартака»: «Легко. Или тренером бы стал — хуже точно не будет. Важно, чтобы в работу не влезали и агенты не мешали»

— Вы готовы войти в руководство «Спартака»?
— Легко. Я бы нашел хорошего тренера и помогал. Или стал бы тренером — хуже точно не будет, поверьте мне. Главное — не мешать тренеру: я бы нашел себе помощников, единомышленников.
Важно, чтобы не мешали агенты и чтобы руководство не влезало в работу, а давало деньги на трансферы. Игроков надо брать хороших, а не тех, на которых иногда смотреть неинтересно. В «Спартаке» уже стало нормой, что футболисты покидают клуб после одного-двух сезонов. Как вы собираетесь добиваться результата?
— Кто вошел бы в ваш тренерский штаб?
— Не буду говорить. Когда ко мне обратятся, тогда и скажу, — сказал Глушаков.