Рамос будет лицом крупнейшей заявки на покупку «Севильи». Экс-защитник «Реала» совместно с группой инвесторов направил предложение клубу

Как сообщает COPE, переговоры испанского клуба с американским фондом сорвались, что привело к снижению стоимости бумаг.
По словам источника, Рамос уже сделал акционерам официальное предложение о покупке клуба при поддержке крупной инвестиционной группы, доверившей ему руководство проектом.
Утверждается, что предложенная им сумма является самой крупной из всех, что когда-либо поступали основным акционерам, превосходя по объему все предыдущие предложения.
