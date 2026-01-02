Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
2-й тайм
Брентфорд
0
:
Тоттенхэм Хотспур
0
Все коэффициенты
П1
13.00
X
1.23
П2
17.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Сандерленд
0
:
Манчестер Сити
0
Все коэффициенты
П1
14.00
X
1.45
П2
4.40
Футбол. Италия
22:45
Кальяри
:
Милан
Все коэффициенты
П1
6.35
X
4.35
П2
1.57
Футбол. Испания
23:00
Райо Вальекано
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.00
П2
4.31
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Фулхэм
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
0
:
Лидс
0
П1
X
П2

Рамос будет лицом крупнейшей заявки на покупку «Севильи». Экс-защитник «Реала» совместно с группой инвесторов направил предложение клубу

Бывший защитник «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос присоединился к группе инвесторов, готовых выкупить акции «Севильи».

Как сообщает COPE, переговоры испанского клуба с американским фондом сорвались, что привело к снижению стоимости бумаг.

По словам источника, Рамос уже сделал акционерам официальное предложение о покупке клуба при поддержке крупной инвестиционной группы, доверившей ему руководство проектом.

Утверждается, что предложенная им сумма является самой крупной из всех, что когда-либо поступали основным акционерам, превосходя по объему все предыдущие предложения.

Узнать больше по теме
Биография Серхио Рамоса: карьера и личная жизнь футболиста
38-летний испанец является одним из лучших центральных защитников мира. На протяжении большей части карьеры игрок демонстрировал высочайший уровень футбола. Бойцовские и лидерские качества Рамоса позволяли его командам вытаскивать сложные матчи и брать титулы. Биография Серхио — это пример спортивного долголетия и таланта, помноженного на усердный труд.
Читать дальше