«Рома» мечтает о возвращении Салаха. «Ливерпуль» готов отдать вингера в аренду, но для римлян он слишком дорогой. Клуб работает над более доступными вариантами

По данным Repubblica, «Рома» мечтает о возвращении в команду Мохамеда Салаха.

Источник: Спортс"

«Ливерпуль» готов рассмотреть вариант аренды в январе, однако основным препятствием остается зарплата египтянина, который получает около 24 миллионов евро (до налогов и прочих выплат) в год.

Утверждается, что даже при финансовых уступках со стороны игрока шестимесячная аренда обошлась бы «Роме» примерно в 12 миллионов евро.

Руководство римлян работает над более доступными вариантами. Так, переговоры по Джакомо Распадори с «Атлетико» находятся на финальной стадии: «матрасники» требуют 20 миллионов евро (аренда с обязательным выкупом, привязанным к выходу в Лигу чемпионов). Спортивный директор «Ромы» Фредерик Массара рассчитывает закрыть сделку уже на этой неделе.

Сделка по Джошуа Зиркзе выглядит дороже, и «Манчестер Юнайтед» не даст добро раньше середины января.