«Рома» мечтает о возвращении Салаха. «Ливерпуль» готов отдать вингера в аренду, но для римлян он слишком дорогой. Клуб работает над более доступными вариантами

Руководство римлян работает над более доступными вариантами. Так, переговоры по Джакомо Распадори с «Атлетико» находятся на финальной стадии: «матрасники» требуют 20 миллионов евро (аренда с обязательным выкупом, привязанным к выходу в Лигу чемпионов). Спортивный директор «Ромы» Фредерик Массара рассчитывает закрыть сделку уже на этой неделе.