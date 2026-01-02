Рюдигер посетил Сьерра-Леоне — родину своей матери. Защитник «Реала» организовал рождественский обед для людей с ОВЗ, его фонд сделал пожертвования футбольным школам и больнице

«Может, я и мусульманин, но для меня это не про религию, а про человечность. Рождество — это время любви, сострадания и щедрости. Никто не должен чувствовать себя отверженным или забытым. Разделить трапезу с теми, кто переживает трудности, значит для меня очень много. Многие люди чувствуют себя покинутыми. Я хотел, чтобы они знали, что их видят, они имеют значение», — сказал защитник «Реала».