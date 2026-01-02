Ричмонд
Рюдигер посетил Сьерра-Леоне — родину своей матери. Защитник «Реала» организовал рождественский обед для людей с ОВЗ, его фонд сделал пожертвования футбольным школам и больнице

Защитник «Реала» и сборной Германии Антонио Рюдигер посетил свою историческую родину.

Во время рождественской паузы футболист на неделю приехал в Сьерра-Леоне — на родину своей матери — с благотворительным визитом. Во время своего пребывания в стране Рюдигер организовал рождественский обед для людей с ограниченными возможностями во Фритауне, в котором приняли участие более 200 человек — мероприятие включало раздачу горячего питания и предметов первой необходимости.

«Может, я и мусульманин, но для меня это не про религию, а про человечность. Рождество — это время любви, сострадания и щедрости. Никто не должен чувствовать себя отверженным или забытым. Разделить трапезу с теми, кто переживает трудности, значит для меня очень много. Многие люди чувствуют себя покинутыми. Я хотел, чтобы они знали, что их видят, они имеют значение», — сказал защитник «Реала».

В столице Рюдигер провел встречу с параспортсменами и защитниками прав людей с ограниченными возможностями и предложил послу Германии в Сьерра-Леоне Паскалю Рихтеру изучить возможности сотрудничества своего фонда с властями, в частности, в области поддержки образовательных учреждений в стране.

Также футболист посетил округ Коно в восточной части страны. Фонд Рюдигера в сотрудничестве с Under Armour поддержал более 350 юных футболистов из местных академий и низовых лиг, предоставив им форму, новые мячи и тренажеры. Кроме того, фонд сделал крупное пожертвование в виде медикаментов для местной государственной больнице. Во время одного из мероприятий в округе Коно защитник встретился с детьми из группы риска, большую часть из которых составляют девочки, и пообещал оказать им поддержку в получении образования, предоставив все необходимое для учебы.

Отмечается, что Рюдигер приезжает в Сьерра-Леоне с благотворительным визитом в третий раз.