Гвардиола о 0:0 с «Сандерлендом»: «Сити» не реализовал моменты буквально с линии вратарской. Игроки немного опустили головы, но нужно держать их высоко, потому что впереди сложная игра с

Мы создали достаточно моментов и хорошо сыграли во втором тайме. Самоотдача и желание были на уровне, первый тайм был другим. Мы создали много шансов — два момента у Савиньо во втором тайме, у Жереми [Доку], Йошко [Гвардиола], Фила [Фодена] и Эрлинга [Холанда]. Моментов было много, но, к сожалению, мы не смогли их реализовать", — сказал Гвардиола.