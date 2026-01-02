Глушаков о «Лацио»: «Единственный вариант из Европы, но предложили маленькие деньги — 8−10 млн евро. Да и я чувствовал себя хорошо в России — зачем уезжать? Футбол везде прим

— Даже не знаю. «Спартак» купил меня за 9 миллионов евро — я до сих пор самый дорогой российский футболист в истории клуба. Помню, у меня были отступные в «Локомотиве» — 60 миллионов, чтобы «Зенит» меня не купил. Они несколько раз пытались меня забрать к себе.