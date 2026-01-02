Ричмонд
Глушаков о «Лацио»: «Единственный вариант из Европы, но предложили маленькие деньги — 8−10 млн евро. Да и я чувствовал себя хорошо в России — зачем уезжать? Футбол везде прим

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал предложении от «Лацио» в начале карьеры.

Источник: Спортс"

— Аршавин оценил свою трансферную стоимость на пике по сегодняшним меркам примерно в 100 миллионов евро. Как вы оцените свою стоимость на пике?

— Даже не знаю. «Спартак» купил меня за 9 миллионов евро — я до сих пор самый дорогой российский футболист в истории клуба. Помню, у меня были отступные в «Локомотиве» — 60 миллионов, чтобы «Зенит» меня не купил. Они несколько раз пытались меня забрать к себе.

— Были разговоры про «Лацио».

— Да, это был единственный вариант из Европы. Кажется, они предложили за меня маленькие деньги — около 8−10 миллионов евро. Продавать не захотели, и разговор был мимолетным. Да и в России я чувствовал себя хорошо — зачем уезжать? Футбол везде примерно одинаковый.

Я не задумывался об уходе, это был мой второй сезон — 2009 год, — сказал Глушаков.