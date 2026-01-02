Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
22:45
Кальяри
:
Милан
Все коэффициенты
П1
6.26
X
4.23
П2
1.57
Футбол. Испания
23:00
Райо Вальекано
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.00
П2
4.24
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
0
:
Тоттенхэм Хотспур
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
0
:
Манчестер Сити
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Фулхэм
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
0
:
Лидс
0
П1
X
П2

Глушаков о тренере для «Спартака»: «Я бы вернул Аленичева, Тихонова или Титова. Иностранцы, которые приходят, чего-то достигли? Назначаются непонятные спортивные директора»

Денис Глушаков высказался о том, кого видит в роли главного тренера «Спартака».

— Нужен ли «Спартаку» российский тренер?

— Я бы вернул Аленичева, Тихонова или Титова. В клуб назначаются непонятные спортивные директора — чем они лучше любого русского футболиста?

В «Спартаке» футболисты меняются так же часто, как и спортдиректора. И что дальше? Клуб становится кормушкой для заработка денег?

— Но у Аленичева, Тихонова и Титова нет тренерских достижений.

— А иностранцы, которые приходят, чего-то достигли? Они просто приходят зарабатывать деньги и уходят, — сказал бывший игрок красно-белых.

С 29 очками в 18 играх московский клуб занимает текущее 6-е место в таблице Мир РПЛ. После отставки Деяна Станковича и.о. главного тренера был назначен Вадим Романов.