Глушаков о тренере для «Спартака»: «Я бы вернул Аленичева, Тихонова или Титова. Иностранцы, которые приходят, чего-то достигли? Назначаются непонятные спортивные директора»

— Нужен ли «Спартаку» российский тренер?
— Я бы вернул Аленичева, Тихонова или Титова. В клуб назначаются непонятные спортивные директора — чем они лучше любого русского футболиста?
В «Спартаке» футболисты меняются так же часто, как и спортдиректора. И что дальше? Клуб становится кормушкой для заработка денег?
— Но у Аленичева, Тихонова и Титова нет тренерских достижений.
— А иностранцы, которые приходят, чего-то достигли? Они просто приходят зарабатывать деньги и уходят, — сказал бывший игрок красно-белых.
С 29 очками в 18 играх московский клуб занимает текущее 6-е место в таблице Мир РПЛ. После отставки Деяна Станковича и.о. главного тренера был назначен Вадим Романов.