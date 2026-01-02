Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
22:45
Кальяри
:
Милан
Все коэффициенты
П1
6.27
X
4.24
П2
1.59
Футбол. Испания
23:00
Райо Вальекано
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.00
П2
4.25
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
0
:
Тоттенхэм Хотспур
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
0
:
Манчестер Сити
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
0
:
Лидс
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Фулхэм
1
П1
X
П2

Комбаров про МЛС: «Ходили на матч “Интер Майами”. Потрясающая атмосфера на стадионе, но уровень футбола стоит еще подтягивать и подтягивать»

Бывший защитник «Спартака» Кирилл Комбаров поделился ощущениями от уровня футбола в МЛС.

Источник: Спортс"

— Во Флориде живет большое количество латиноамериканцев, у которых футбол в крови, в генах.

Здесь огромное количество инфраструктуры, огромное количество футбольных академий и команд, дети поголовно занимаются футболом. И все разговоры там только о футболе.

Ходили с семьей на матч «Интер Майами». Атмосфера на стадионе потрясающая, но уровень футбола стоит еще подтягивать и подтягивать.

— Когда в одной команде играют Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс, Жорди Альба — это же кайф.

— Конечно, их игра — кайф, матчи собирают огромное количество болельщиков. Даже не разбираясь в футболе, люди просто приходят посмотреть на таких игроков, которые вписали свое имя в историю.

— Правильно ли, когда стоимость билетов из-за Месси вырастает в несколько раз?

— Спрос рождает предложение. Люди покупают, значит, это оправданная цена.

— Почему вы часто не ходите на футбол?

— Честно, я настолько наелся футболом, что предпочитаю смотреть его по телевизору. Был здесь на нескольких играх, но уровень футбола не сильно впечатлил, — сказал Кирилл Комбаров.