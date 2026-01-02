Комбаров про МЛС: «Ходили на матч “Интер Майами”. Потрясающая атмосфера на стадионе, но уровень футбола стоит еще подтягивать и подтягивать»

— Во Флориде живет большое количество латиноамериканцев, у которых футбол в крови, в генах.
Здесь огромное количество инфраструктуры, огромное количество футбольных академий и команд, дети поголовно занимаются футболом. И все разговоры там только о футболе.
Ходили с семьей на матч «Интер Майами». Атмосфера на стадионе потрясающая, но уровень футбола стоит еще подтягивать и подтягивать.
— Когда в одной команде играют Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс, Жорди Альба — это же кайф.
— Конечно, их игра — кайф, матчи собирают огромное количество болельщиков. Даже не разбираясь в футболе, люди просто приходят посмотреть на таких игроков, которые вписали свое имя в историю.
— Правильно ли, когда стоимость билетов из-за Месси вырастает в несколько раз?
— Спрос рождает предложение. Люди покупают, значит, это оправданная цена.
— Почему вы часто не ходите на футбол?
— Честно, я настолько наелся футболом, что предпочитаю смотреть его по телевизору. Был здесь на нескольких играх, но уровень футбола не сильно впечатлил, — сказал Кирилл Комбаров.