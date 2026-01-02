«МЮ» вряд ли подпишет Балеба в январе. Манкунианцам интересны Гомес из «Вулвс», Буадди из «Лилля» и Музакитис из «Олимпиакоса», помимо главных целей (Sky Sports)

Балеба, как сообщалось ранее, включен в список главных целей «МЮ». В него также входят Эллиот Андерсон из «Ноттингем Форест» и Адам Уортон из «Кристал Пэлас». Кроме того, отмечается, что манкунианцам интересен Жоао Гомес из «Вулверхэмптона».