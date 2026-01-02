Ричмонд
«МЮ» вряд ли подпишет Балеба в январе. Манкунианцам интересны Гомес из «Вулвс», Буадди из «Лилля» и Музакитис из «Олимпиакоса», помимо главных целей (Sky Sports)

«Манчестер Юнайтед» изучал условия подписания Карлоса Балеба из «Брайтона», сообщает Sky Sports News.

Источник: Спортс

Однако в январе сделка, как ожидается, не получит дальнейшего развития, поскольку «Брайтон» хочет сохранить игрока как минимум до лета. Тогда, как ожидается, возникнет спрос на центральных полузащитников.

Балеба, как сообщалось ранее, включен в список главных целей «МЮ». В него также входят Эллиот Андерсон из «Ноттингем Форест» и Адам Уортон из «Кристал Пэлас». Кроме того, отмечается, что манкунианцам интересен Жоао Гомес из «Вулверхэмптона».

Также сообщается, что «Юнайтед» присматривается к молодым перспективным игрокам, таким как 18-летний Айюб Буадди из «Лилля» и 19-летний Христос Музакитис из «Олимпиакоса».