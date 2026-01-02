Мареска был недоволен недостатком публичной поддержки от боссов «Челси». В клубе настаивают, что поддерживали тренера в трудные периоды (The Athletic)

Работа Марески получила признание попадание в топ-4 АПЛ в прошлом сезоне, а также за победы в Лиге конференций и Клубном чемпионате мира. Однако источники в клубе опасались, что успех может немного вскружить ему голову, поскольку эти достижения рассматривались как результат коллективной работы, а не заслуга одного человека. В окружении Марески настаивают: его отношение к делу после побед не изменилось.