Матч «Аль-Насра» с «Аль-Ахли» закончился дракой. Маджраши ударил Феликса по лицу и был удален на 96-й, одноклубник португальца Бушаль получил красную на 99-й

«Аль-Наср» в гостях уступил «Аль-Ахли» (2:3) в 13-м туре чемпионата.
На 94-й минуте игроки хозяев совершили два подряд грубых фола против гостей. В результате на поле началась стычка — сразу несколько игроков толкали друг друга и препирались.
В процессе столкновения капитан «Аль-Ахли» Али Маджраши атаковал Жоау Феликса, ударив того по лицу. Португалец пошел жаловаться к арбитру.
В конечном итоге на 96-й минуте Маджраши получил прямую красную карточку, Феликс — желтую.
В составе «Аль-Насра» на 99-й минуте также был удален Наваф Бушаль.
Изображение: скриншот из трансляции матча.