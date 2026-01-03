Ричмонд
Нету об отставке Марески: «Игроки были не в курсе, все расстроены. Он отлично работал с “Челси”, провел невероятный сезон. Немного грустно — тренер очень помог мне, но это футбол»

Вингер «Челси» Педру Нету заявил, что команда была расстроена, узнав об уходе Энцо Марески.

Источник: Спортс"

1 января стало известно, что главный тренер покинул лондонский клуб. Итальянец возглавил «синих» летом 2024 года. Под его руководством клуб выиграл Лигу конференций и клубный чемпионат мира.

"Мы были не в курсе, но все были расстроены. Когда я услышал эту новость, я был немного удивлен, потому что тренер отлично работал с нами.

Он провел невероятный сезон в прошлом году, у нас был хороший сезон сейчас, и, конечно, мы хотели добиться большего. Мы всегда хотели добиться большего, но это футбол.

Для меня это немного грустно, потому что именно этот тренер очень помог мне за это время. Я многому у него научился. В личном плане все тоже было невероятно, поэтому единственное, что я могу сказать, это спасибо.

Но это футбол. Приходится проходить через это, и мы как команда уже переходим к следующей игре", — сказал Нету в подкасте Sky Sports One to One.