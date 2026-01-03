Пресс-конференции Марески вызывали беспокойство в «Челси». Тренера злили рекомендации врачей относительно игрового времени футболистов, он их игнорировал (The Athletic)

Как информирует The Athletic, пресс-конференции Энцо Марески вызывали беспокойство у руководства «Челси». Экс-тренеру дважды выражали публичную поддержку до того, как ситуация обострилась. Один из таких случаев произошел после поражения от «Аталанты» (1:2) в Лиге чемпионов 9 декабря. Тогда тренера заверили, чтобы не думал об увольнении, после того как он выразил опасения насчет последствий возможного проигрыша в следующем матче с «Эвертоном».
Этот момент оказался знаковым, учитывая, что позже Мареска жаловался на «худшие 48 часов в своей карьере» из-за отсутствия поддержки на «Стэмфорд Бридж» даже после победы над «Эвертоном» со счетом 2:0. Это стало неожиданностью для всех в клубе, включая руководство и игроков.
«Челси» не хотели неизбежного негативного внимания и нежелательных разбирательств, которые за этим последовали.
Пресс-конференции Марески в целом вызывали беспокойство. Хотя он производил впечатление строгого человека, близкие к его окружению источники сообщают, что он хотел получить возможность продемонстрировать, что является спокойным и раскованным человеком.
За время его работы случались выступления, которые не находили понимания в клубе. Яркий пример — его заявление о необходимости покупки центрального защитника после травмы передней крестообразной связки у Ливая Колуилла в августе. Хотя с Мареской консультировались по трансферам, его основной задачей было управление командой. Ему указали на необходимость использовать имеющихся защитников, поскольку клуб был заинтересован в продолжении развития Джоша Ачимпонга.
Источники сообщают, что это вызывало напряжение между сторонами, хотя позже оно улеглось. «Челси» действительно искал защитника, но в клубе не смогли найти подходящую кандидатуру, указав, что «Ливерпуль» также хотел усилить центр обороны, но в итоге не сделал этого летом.
Шуток, понятное дело, поубавилось в период после его пресс-конференции по итогам матча с «Эвертоном». У Марески были свои причины. Близкие к нему люди говорят, что его вспышка была реакцией на постоянные рекомендации медицинского отдела по ограничению игрового времени футболистов. Это входило в обязанности медперсонала — помогать защищать игроков с травмами или находящихся в процессе восстановления, чтобы избежать рецидивов. Они встречались с Мареской за два дня до каждого матча, чтобы детально обсудить состояние каждого игрока.
Так, например, ему могли объяснить, что из 24 игроков в составе 21 могут играть в полную силу, а для трех рекомендовано только определенное количество минут. Затронутые игроки, как правило, тоже знали, сколько времени им предстоит провести на поле. Эта практика принесла хорошие результаты: капитан Рис Джеймс находится в строе уже год.
Ранее в сезоне в «Челси» заявляли, что Мареска отлично справляется с ротацией состава в целом с момента своего назначения, что было частью поддержки после двух поражений подряд от «Манчестер Юнайтед» и «Брайтона».
Однако, как утверждают источники в «Челси», он впоследствии неоднократно игнорировал рекомендации медицинской службы клуба относительно игрового времени конкретных футболистов. Это стало ключевым фактором. По их словам, проблема заключалась в том, что возвращающимся после травм игрокам устанавливался лимит минут, с которым они сами были согласны. Однако Мареска выходил за эти рамки, что затем вынуждало медицинский штаб рекомендовать измененную программу тренировок на следующие дни, а также корректировать лимит минут для их следующего выхода на поле.