Пресс-конференции Марески вызывали беспокойство в «Челси». Тренера злили рекомендации врачей относительно игрового времени футболистов, он их игнорировал (The Athletic)

Шуток, понятное дело, поубавилось в период после его пресс-конференции по итогам матча с «Эвертоном». У Марески были свои причины. Близкие к нему люди говорят, что его вспышка была реакцией на постоянные рекомендации медицинского отдела по ограничению игрового времени футболистов. Это входило в обязанности медперсонала — помогать защищать игроков с травмами или находящихся в процессе восстановления, чтобы избежать рецидивов. Они встречались с Мареской за два дня до каждого матча, чтобы детально обсудить состояние каждого игрока.