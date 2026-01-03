Игроки «Челси» ожидают назначения Росеньора. Они уже обсудили его кандидатуру (The Telegraph)

В «Челси» намерены сделать ставку на молодого специалиста, ориентированного на работу на тренировочном поле и вписывающегося в философию клуба. В списке кандидатов также фигурирует наставник «Порту» Франческо Фарьоли, однако заполучить его по ходу сезона может оказаться непросто.