Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
14:30
Комо
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
1.73
X
3.83
П2
5.10
Футбол. Англия
15:30
Астон Вилла
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.82
X
3.83
П2
4.50
Футбол. Испания
16:00
Сельта
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.55
П2
4.20
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Хетафе
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
0
:
Милан
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
0
:
Ланс
3
П1
X
П2

Артета о Дьокереше: «Он все делает правильно, нужно лишь больше голов. От форварда “Арсенале” такие ожидания — вокруг него будет много шума, но все получится»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о ситуации Виктора Дьокереша.

27-летний форвард забил 5 голов в 17 матчах АПЛ за «канониров».

"В ближайшие пять лет вокруг него будет много шума.

От это никуда не деться с самого первого дня, когда ты подписываешь контракт с «Арсеналом» в качестве нападающего под девятым номером, с учетом его прошлого и ожиданий. Такова жизнь «девятки» «Арсенала».

Когда ты надеваешь эту футболку, существуют определенные ожидания. Он это знал, и это было частью плана. Я вижу его на тренировках и собраниях каждый день и знаю, как сильно он хочет добиться успеха.

Судя по тому, как он работает в каждом матче, все получится. Сейчас ему не хватает одного — забивать больше голов, но в остальном он делает все правильно", — сказал Артета.