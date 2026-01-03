Наумов о Мухамадиеве: «Он был очень техничный и грамотный футболист, играл очень остро»

«Он всегда мне очень нравился. Он был очень техничный и грамотный футболист, очень умненький. Он не отличался атлетическим здоровьем, но всегда очень грамотно выстраивал игру и играл очень остро. Мне очень жаль, и я очень переживаю по поводу его смерти», — сказал Наумов.