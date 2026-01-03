Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
14:30
Комо
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
1.74
X
3.82
П2
5.10
Футбол. Англия
15:30
Астон Вилла
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.83
П2
4.50
Футбол. Испания
16:00
Сельта
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.55
П2
4.20
Футбол. Италия
17:00
Дженоа
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.91
X
3.27
П2
4.90
Футбол. Италия
17:00
Сассуоло
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.47
П2
4.40
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Хетафе
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
0
:
Милан
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
0
:
Ланс
3
П1
X
П2

Наумов о Мухамадиеве: «Он был очень техничный и грамотный футболист, играл очень остро»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов выразил соболезнования в связи со смертью экс-игрока красно-зеленых и «Спартака» Мухсина Мухамадиева.

«Он всегда мне очень нравился. Он был очень техничный и грамотный футболист, очень умненький. Он не отличался атлетическим здоровьем, но всегда очень грамотно выстраивал игру и играл очень остро. Мне очень жаль, и я очень переживаю по поводу его смерти», — сказал Наумов.