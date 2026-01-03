Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
14:30
Комо
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
1.74
X
3.82
П2
5.10
Футбол. Англия
15:30
Астон Вилла
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.83
П2
4.50
Футбол. Испания
16:00
Сельта
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.55
П2
4.26
Футбол. Италия
17:00
Дженоа
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.91
X
3.26
П2
4.94
Футбол. Италия
17:00
Сассуоло
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.47
П2
4.40
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Хетафе
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
0
:
Милан
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
0
:
Ланс
3
П1
X
П2

Булыкин о том, что запомнилось в 2025 году: «Поражение “ПСЖ” в КЧМ и четыре сэйва Сафонова в серии пенальти»

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, что ему запомнилось в 2025 году.

Источник: Спортс"

«В международном футболе удивило поражение “ПСЖ” в Кубке мира. Они все выигрывали, а здесь неожиданно проиграли “Челси”. И это запомнилось.

Со знаком плюс в Европе отмечу, наверное, что у «ПСЖ» было много побед и Матвей Сафонов отстоял и четыре пенальти взял [в серии в финале Межконтинентального кубка с «Фламенго»]. Это запомнилось многим россиянам", — сказал Булыкин.

Узнать больше по теме
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше