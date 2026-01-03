Ричмонд
Футбол. Италия
14:30
Комо
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
1.74
X
3.82
П2
5.10
Футбол. Англия
15:30
Астон Вилла
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.82
X
3.84
П2
4.50
Футбол. Испания
16:00
Сельта
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.55
П2
4.16
Футбол. Италия
17:00
Дженоа
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.94
X
3.25
П2
4.90
Футбол. Италия
17:00
Сассуоло
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.42
П2
4.30
Футбол. Англия
18:00
Брайтон
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.82
П2
6.88
Футбол. Англия
18:00
Вулверхэмптон
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
2.57
X
3.35
П2
2.88
Футбол. Испания
18:15
Осасуна
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.00
П2
2.61
Футбол. Франция
19:00
Монако
:
Лион
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.84
П2
3.34
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Хетафе
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
0
:
Милан
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
0
:
Ланс
3
П1
X
П2

Непомнящий о Талалаеве и «Балтике»: «Для меня это хороший пример, что наши тренеры могут совершать чудеса»

Валерий Непомнящий высоко оценил работу Андрея Талалаева в «Балтике».

Источник: Спортс"

После 18 туров калининградцы занимают в РПЛ 5-е место.

«Балтика» — большая и счастливая неожиданность для нашего чемпионата. Выросла команда, которая совершает необъяснимые и невозможные вещи. Хотя я внимательно читал интервью Талалаева, в котором он объясняет этот феномен. Тем не менее восхищаюсь и удивляюсь.

Для меня это хорошо, когда тренер из игроков Первой лиги делает команду, которая способна играть в РПЛ. У нас очень сильная лига. Успех «Балтики» — это победа руководства клуба, тренерского штаба и, конечно, игроков. Для меня это хороший пример, что наши тренеры могут совершать чудеса«, — сказал экс-тренер “Балтики” и “Томи”.