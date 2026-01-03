Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
14:30
Комо
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
1.74
X
3.82
П2
5.10
Футбол. Англия
15:30
Астон Вилла
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.82
X
3.84
П2
4.60
Футбол. Испания
16:00
Сельта
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.55
П2
4.28
Футбол. Италия
17:00
Дженоа
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.91
X
3.26
П2
4.94
Футбол. Италия
17:00
Сассуоло
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.47
П2
4.40
Футбол. Англия
18:00
Брайтон
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.82
П2
6.95
Футбол. Англия
18:00
Вулверхэмптон
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.37
П2
2.88
Футбол. Испания
18:15
Осасуна
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
3.21
X
2.98
П2
2.57
Футбол. Франция
19:00
Монако
:
Лион
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.84
П2
3.34
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Хетафе
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
0
:
Милан
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
0
:
Ланс
3
П1
X
П2

Черевченко о Мухамадиеве: «Это был великий футболист. Он много помогал молодым, большой вклад внес в развитие футбола как в России, так и в Таджикистане»

Бывший футболист «Локомотива» Игорь Черевченко выразил соболезнования в связи со смертью экс-игрока красно-зеленых и «Спартака» Мухсина Мухамадиева.

Источник: Спортс"

«Это был великий футболист, да и человеком Мухсин был замечательным. Он много помогал молодым, большой вклад внес в развитие футбола как в России, так и в Таджикистане, где помнить о нем будут всегда. Очень грустно, что он ушел из жизни, мы с ним общались и после того, как перестали быть футболистами, работали вместе», — сказал Черевченко.