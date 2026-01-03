Дочь Никиты Симоняна: «Папа не хотел, чтобы трибуне спартаковского стадиона присвоили его имя при жизни. Он был очень скромным человеком»

— Он всегда думал, что прощание будет проходить в манеже (там провожали и Николая Петровича Старостина, и Игоря Нетто, и Федора Черенкова, и многих других спартаковцев — прим. ред.). Но тогда и стадиона не было. Когда бывал в манеже, говорил: «Вот здесь я буду лежать и со мной будут прощаться». А когда все случилось, «Спартак» решил, что по масштабу личности панихида должна проходить на стадионе.