Футбол. Италия
14:30
Комо
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
1.74
X
3.83
П2
5.10
Футбол. Англия
15:30
Астон Вилла
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.81
П2
4.40
Футбол. Испания
16:00
Сельта
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.55
П2
4.16
Футбол. Италия
17:00
Дженоа
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.22
П2
4.80
Футбол. Италия
17:00
Сассуоло
:
Парма
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.41
П2
4.30
Футбол. Англия
18:00
Брайтон
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.82
П2
6.88
Футбол. Англия
18:00
Вулверхэмптон
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
2.57
X
3.35
П2
2.88
Футбол. Испания
18:15
Осасуна
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.00
П2
2.61
Футбол. Франция
19:00
Монако
:
Лион
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.82
П2
3.32
Футбол. Италия
20:00
Ювентус
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.32
X
6.02
П2
12.50
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Хетафе
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
0
:
Милан
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
0
:
Ланс
3
П1
X
П2

Дочь Никиты Симоняна: «Папа не хотел, чтобы трибуне спартаковского стадиона присвоили его имя при жизни. Он был очень скромным человеком»

Виктория Симонян, дочь Никиты Симоняна, рассказала, что экс-футболист и тренер «Спартака» не хотел, чтобы трибуне стадиона красно-белых присвоили его имя при жизни.

Симонян умер 23 ноября в возрасте 99 лет.

— Правильно ли понимаю, что он сам озвучил последнюю волю — чтобы с ним прощались на спартаковском стадионе?

— Он всегда думал, что прощание будет проходить в манеже (там провожали и Николая Петровича Старостина, и Игоря Нетто, и Федора Черенкова, и многих других спартаковцев — прим. ред.). Но тогда и стадиона не было. Когда бывал в манеже, говорил: «Вот здесь я буду лежать и со мной будут прощаться». А когда все случилось, «Спартак» решил, что по масштабу личности панихида должна проходить на стадионе.

— Как вам далась речь, когда трибуне А присвоили имя Никиты Симоняна?

— Очень тяжело, потому что это было сразу после похорон. Особо не готовилась — просто говорила то, что шло от души. Как папа выражался — «на морально-волевых». Его закалка.

— Часто спрашивают, почему трибуне не присвоили его имя при жизни.

— Он сам не хотел. Папа был очень скромным человеком.

— Клуб предлагал?

— По-моему, да. Александр Багратович [Мирзоян] что-то такое мне говорил, — сказала Виктория Симонян.