Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
14:30
Комо
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
1.74
X
3.83
П2
5.10
Футбол. Англия
15:30
Астон Вилла
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.81
П2
4.40
Футбол. Испания
16:00
Сельта
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.55
П2
4.16
Футбол. Италия
17:00
Дженоа
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.22
П2
4.80
Футбол. Италия
17:00
Сассуоло
:
Парма
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.41
П2
4.30
Футбол. Англия
18:00
Брайтон
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.82
П2
6.88
Футбол. Англия
18:00
Вулверхэмптон
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
2.57
X
3.35
П2
2.88
Футбол. Испания
18:15
Осасуна
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.00
П2
2.61
Футбол. Франция
19:00
Монако
:
Лион
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.82
П2
3.32
Футбол. Италия
20:00
Ювентус
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.32
X
6.02
П2
12.50
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Хетафе
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
0
:
Милан
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
0
:
Ланс
3
П1
X
П2

Булыкин о том, что запомнилось в РПЛ в 2025 году: «Локомотив» доверяет россиянам, Батраков прогрессирует"

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, что запомнилось ему в 2025 году в РПЛ.

Источник: Спортс"

«В российском чемпионате со знаком минус — плохая игра “Динамо”. Со знаком плюс — “Локомотив” и Алексей Батраков. “Локомотив” — потому что доверяет нашим россиянам. А Батраков — у молодых бывают спады, неровная, нестабильная игра, а у него все хорошо получается, он играет и прогрессирует», — сказал Булыкин.

Узнать больше по теме
Биография Алексея Батракова: карьера и личная жизнь футболиста
Алексея Батракова по праву можно назвать одним из главных открытий последних лет в российском футболе. Феномен полузащитника «Локомотива» заключается в стремительном прогрессе, который страна увидела в прошлом сезоне. В этом голу Алексей продолжает «разрывать» РПЛ. А это отличный повод узнать биографию спортсмена.
Читать дальше