Булыкин о том, что запомнилось в РПЛ в 2025 году: «Локомотив» доверяет россиянам, Батраков прогрессирует"

«В российском чемпионате со знаком минус — плохая игра “Динамо”. Со знаком плюс — “Локомотив” и Алексей Батраков. “Локомотив” — потому что доверяет нашим россиянам. А Батраков — у молодых бывают спады, неровная, нестабильная игра, а у него все хорошо получается, он играет и прогрессирует», — сказал Булыкин.
Биография Алексея Батракова: карьера и личная жизнь футболиста
Алексея Батракова по праву можно назвать одним из главных открытий последних лет в российском футболе. Феномен полузащитника «Локомотива» заключается в стремительном прогрессе, который страна увидела в прошлом сезоне. В этом голу Алексей продолжает «разрывать» РПЛ. А это отличный повод узнать биографию спортсмена.Читать дальше