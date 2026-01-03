Булыкин о том, что запомнилось в РПЛ в 2025 году: «Локомотив» доверяет россиянам, Батраков прогрессирует"

«В российском чемпионате со знаком минус — плохая игра “Динамо”. Со знаком плюс — “Локомотив” и Алексей Батраков. “Локомотив” — потому что доверяет нашим россиянам. А Батраков — у молодых бывают спады, неровная, нестабильная игра, а у него все хорошо получается, он играет и прогрессирует», — сказал Булыкин.