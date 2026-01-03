Евгений Ловчев: «Локомотиву» нельзя отдавать Баринова ЦСКА. Он бы любой команде помог — и «Зениту», и «Спартаку»

— Конечно, это основополагающий игрок и капитан. Нельзя отдавать его, тем более — конкурентам в ЦСКА. Возможно, новое руководство решит вопрос, это нужно делать в первую очередь. Потому что потеря Баринова скажется и на перспективах в этом сезоне, и в целом повлияет и на следующие годы. Придется искать замену, а на нашем рынке таких игроков немного. Десять лет в клубе, капитан, боец — таких терять нельзя, надо договариваться. А там в коллективе уже все обсудят и забудут, никаких конфликтов внутренних быть не должно.