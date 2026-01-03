Ричмонд
Футбол. Италия
14:30
Комо
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.75
П2
4.94
Футбол. Англия
15:30
Астон Вилла
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.70
П2
4.23
Футбол. Испания
16:00
Сельта
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.55
П2
4.15
Футбол. Италия
17:00
Дженоа
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.19
П2
4.70
Футбол. Италия
17:00
Сассуоло
:
Парма
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.40
П2
4.15
Футбол. Англия
18:00
Брайтон
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.78
П2
6.80
Футбол. Англия
18:00
Вулверхэмптон
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.31
П2
2.87
Футбол. Испания
18:15
Осасуна
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
3.19
X
3.01
П2
2.57
Футбол. Франция
19:00
Монако
:
Лион
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.83
П2
3.38
Футбол. Италия
20:00
Ювентус
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.88
П2
12.50
Футбол. Англия
20:30
Борнмут
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
6.20
X
4.79
П2
1.51
Футбол. Испания
20:30
Эльче
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
3.32
X
3.56
П2
2.21
Футбол. Франция
21:00
Ницца
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.65
П2
2.32
Футбол. Италия
22:45
Аталанта
:
Рома
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.25
П2
3.45
Футбол. Испания
23:00
Эспаньол
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
6.14
X
5.11
П2
1.57
Футбол. Франция
23:05
Лилль
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.98
П2
4.50
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Хетафе
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
0
:
Милан
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
0
:
Ланс
3
П1
X
П2

Алаев о споре Дзюбы и Кержакова за звание лучшего бомбардира сборной: «Есть официальная процедура, регламент»

Президент РПЛ Александр Алаев считает, что в ситуации с возможным голом экс‑форварда сборной России Александра Кержакова в ворота Германии нужно действовать по регламенту.

Источник: Спортс"

Ранее ФИФА подтвердила, что Кержаков, а не Андрей Аршавин забил за сборную России в товарищеском матче с Германией (2:2) в 2005 году. Если РФС подтвердит это, Артем Дзюба перестанет быть единоличным рекордсменом сборной — у них с Кержаковым будет по 31 голу.

— На кого правильнее засчитать гол — на Аршавина или Кержакова?

— Есть официальная процедура, есть регламент. Те, кто проводят соревнования, делают все всегда по регламенту, — сказал Алаев.

