Футбол. Франция
1-й тайм
Лилль
0
:
Ренн
0
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.05
П2
2.10
Футбол. Испания
1-й тайм
Эспаньол
0
:
Барселона
0
Все коэффициенты
П1
5.63
X
3.40
П2
1.85
Футбол. Италия
перерыв
Аталанта
1
:
Рома
0
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.30
П2
11.00
Футбол. Франция
завершен
Ницца
1
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Арсенал
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
1
:
Вильярреал
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
1
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
1
:
Лион
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Атлетик
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Бернли
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
3
:
Вест Хэм
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
1
:
Пиза
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
1
:
Парма
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
4
:
Валенсия
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
3
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
1
:
Удинезе
0
П1
X
П2

Спаллетти о незабитом Дэвидом пенальти в матче с «Лечче»: «Должны были бить вы, журналисты. Вы хотите назначить виноватого, потому что мы не выиграли»

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти подвел итоги игры с «Лечче» в 18-м туре Серии А (1:1).

«Когда мы находимся в штрафной площади, мы должны предугадывать, куда полетит мяч, а не гнаться за ним. Нам удавалось создать пространство, мы десять раз грузили мяч в штрафную в первом тайме и столько же во втором, но мы так и не нашли игрока в штрафной. Нам нужно прибавлять, но мы провели очень хорошую игру».

О нереализованном Дэвидом пенальти.

«На мой взгляд, должны были бить вы (обращается к журналистам — Спортс»"). Даже те, кто не бьет пенальти, немного боятся в этот момент. Если бы он был спокоен, он бы забил, все это знают.

Дэвид — пенальтист, он исполняет пенальти очень хорошо, и решение было правильным, но он не поднял мяч. Локателли — пенальтист, Йылдыз — тоже, но они решили уступить ему. Трудно обсуждать, что именно они говорили. Все работает именно так, а не так, как говорите вы. Вы хотите назначить виноватого, потому что мы не выиграли.

Сам факт того, что он решил пробить пенальти, свидетельствует о его характере. Я проанализирую другие ситуации, в которых мы должны были принять другое решение в штрафной площади. Нам нужно лучше действовать в этих ситуациях. Я согласен и с Дэвидом, который решил пробить пенальти, и с теми, кто дал ему это сделать", — сказал Спаллетти.