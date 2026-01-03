Ричмонд
Футбол. Франция
1-й тайм
Лилль
0
:
Ренн
0
Все коэффициенты
П1
4.50
X
2.95
П2
2.20
Футбол. Испания
1-й тайм
Эспаньол
0
:
Барселона
0
Все коэффициенты
П1
5.32
X
3.15
П2
1.88
Футбол. Италия
перерыв
Аталанта
1
:
Рома
0
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.30
П2
11.00
Футбол. Франция
завершен
Ницца
1
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Арсенал
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
1
:
Вильярреал
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
1
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
1
:
Лион
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Атлетик
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Бернли
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
3
:
Вест Хэм
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
1
:
Пиза
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
1
:
Парма
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
4
:
Валенсия
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
3
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
1
:
Удинезе
0
П1
X
П2

Артета про 3:2 с «Борнмутом»: «У Райса были проблемы, но он работал, работал — и стал доступен. Он отыграл 96 минут, забил два гола и стал одним из лучших. Такой менталитет нужен всем на

Микель Артета подвел итоги матча против «Борнмута» (3:2) в 20-м туре АПЛ.

Источник: Спортс"

«Контекст совершенно иной, если сравнивать с матчем против “Астон Виллы”. Учитывая то, как мы пропустили первый гол, мы поставили себя в затруднительное положение, но то, что сделал Габриэл, поражает. Он проявил лидерские качества, единение с командой. Затем мы втянулись в игру и забили два прекрасных гола.

В последние дни у Райса были сложности, но он работал, работал и работал — и стал доступен. Он отыграл 96 минут, забил два гола и был одним из лучших на поле. Такой менталитет требуется от каждого из нас.

Вышедшие на замену сыграли хорошо, а именно это нам и нужно. Все футболисты играют очень стабильно.

Мы вынесем урок из того, как пропустили первый мяч. Свою роль сыграло мастерство соперника, порой остается только поаплодировать«, — сказал главный тренер “Арсенала”.