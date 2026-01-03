Артета про 3:2 с «Борнмутом»: «У Райса были проблемы, но он работал, работал — и стал доступен. Он отыграл 96 минут, забил два гола и стал одним из лучших. Такой менталитет нужен всем на

«Контекст совершенно иной, если сравнивать с матчем против “Астон Виллы”. Учитывая то, как мы пропустили первый гол, мы поставили себя в затруднительное положение, но то, что сделал Габриэл, поражает. Он проявил лидерские качества, единение с командой. Затем мы втянулись в игру и забили два прекрасных гола.
В последние дни у Райса были сложности, но он работал, работал и работал — и стал доступен. Он отыграл 96 минут, забил два гола и был одним из лучших на поле. Такой менталитет требуется от каждого из нас.
Вышедшие на замену сыграли хорошо, а именно это нам и нужно. Все футболисты играют очень стабильно.
Мы вынесем урок из того, как пропустили первый мяч. Свою роль сыграло мастерство соперника, порой остается только поаплодировать«, — сказал главный тренер “Арсенала”.