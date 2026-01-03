Ричмонд
Футбол. Франция
1-й тайм
Лилль
0
:
Ренн
0
Футбол. Испания
1-й тайм
Эспаньол
0
:
Барселона
0
Футбол. Италия
перерыв
Аталанта
1
:
Рома
0
Футбол. Франция
завершен
Ницца
1
:
Страсбур
1
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Арсенал
3
Футбол. Испания
завершен
Эльче
1
:
Вильярреал
3
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
1
:
Лечче
1
Футбол. Франция
завершен
Монако
1
:
Лион
3
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Атлетик
1
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Бернли
0
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
3
:
Вест Хэм
0
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
1
:
Пиза
1
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
1
:
Парма
1
Футбол. Испания
завершен
Сельта
4
:
Валенсия
1
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
3
:
Ноттингем Форест
1
Футбол. Италия
завершен
Комо
1
:
Удинезе
0
Фанаты «Эспаньола» освистали Гарсию и сравнили вратаря «Барсы» с крысой на баннерах

Болельщики «Эспаньола» выразили неприязнь по отношению к Жоану Гарсии перед каталонским дерби.

Голкипер присоединился к «Барселоне» минувшим летом и сегодня вышел на матч Ла Лиги в стартовом составе «блауграны». Игра проходит на «RCDE Стэдиум».

Mundo Deportivo отмечает, что фанаты освистывали Гарсию перед игрой, в том числе во время разминки. Также они демонстрировали плакаты, на которых Жоан сравнивался с крысой, и фальшивые доллары с надписью «Иуда Гарсия».

Фото: mundodeportivo.com.

«Крыса. Не простим». Фанаты «Эспаньола» вывесили баннеры с критикой вратаря «Барсы» и разбросали листовки в виде долларов с надписью «Иуда Гарсия» перед матчем с «блауграной».