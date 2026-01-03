Ричмонд
Футбол. Франция
1-й тайм
Лилль
0
:
Ренн
0
Все коэффициенты
П1
4.50
X
2.95
П2
2.20
Футбол. Испания
1-й тайм
Эспаньол
0
:
Барселона
0
Все коэффициенты
П1
5.32
X
3.15
П2
1.88
Футбол. Италия
перерыв
Аталанта
1
:
Рома
0
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.30
П2
11.00
Футбол. Франция
завершен
Ницца
1
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Арсенал
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
1
:
Вильярреал
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
1
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
1
:
Лион
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Атлетик
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Бернли
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
3
:
Вест Хэм
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
1
:
Пиза
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
1
:
Парма
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
4
:
Валенсия
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
3
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
1
:
Удинезе
0
П1
X
П2

Алан Ширер: «Аморим ставит меня в тупик тем, что вернулся к схеме с 3 защитниками после победы над “Ньюкаслом”. Я не убежден, что в “МЮ” все в порядке. “Лидс” им&n

Алан Ширер считает, что «Лидс» обыграет «Манчестер Юнайтед» в 20-м туре АПЛ.

Источник: Спортс"

«Я не убежден, что в “МЮ” все в порядке. Аморим порой ставит меня в тупик, особенно тем, что снова вернулся к схеме с тремя защитниками после победы над “Ньюкаслом”.

Я думаю, что «Лидс» им не по зубам", — отметил экс-форвард сборной Англии.