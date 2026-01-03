Ричмонд
Ираола о 2:3: «Борнмут» пропустил три, хотя у «Арсенала» было не так много моментов. Я недоволен арбитром, третий гол был забит после штрафного, которого не было"

Главный тренер «Борнмута» Андони Ираола высказался о поражении от «Арсенала» (2:3) в 20-м туре АПЛ.

Источник: Спортс"

"Это чувство, которое мы испытываем уже довольно часто в последнее время. Мы делаем много хороших вещей, но уезжаем либо с одним очком, либо вообще без очков.

Сегодня мы пропустили три гола от «Арсенала» при том, что у них было не так много моментов. В целом игра была достаточно равной: в первом тайме мы были лучше, во втором — «Арсенал». Против «Арсенала» очень сложно забить два мяча, и поэтому закончить матч без очков — это особенно обидно. Нам приходится показывать очень высокий уровень, чтобы добыть хотя бы одно очко.

«Арсенал» нашел способ победить, и нам это дорого обошлось. Я был недоволен работой арбитра. Третий гол был забит после штрафного, которого, по моему мнению, не было. Мы также считаем ошибкой то, что он дал финальный свисток в момент, когда Семеньо был с мячом", — сказал Ираола.