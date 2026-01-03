Ираола о 2:3: «Борнмут» пропустил три, хотя у «Арсенала» было не так много моментов. Я недоволен арбитром, третий гол был забит после штрафного, которого не было"

Сегодня мы пропустили три гола от «Арсенала» при том, что у них было не так много моментов. В целом игра была достаточно равной: в первом тайме мы были лучше, во втором — «Арсенал». Против «Арсенала» очень сложно забить два мяча, и поэтому закончить матч без очков — это особенно обидно. Нам приходится показывать очень высокий уровень, чтобы добыть хотя бы одно очко.