Футбол. Франция
перерыв
Лилль
0
:
Ренн
0
Все коэффициенты
П1
5.12
X
2.65
П2
2.13
Футбол. Испания
2-й тайм
Эспаньол
0
:
Барселона
0
Все коэффициенты
П1
5.63
X
3.05
П2
1.89
Футбол. Италия
2-й тайм
Аталанта
1
:
Рома
0
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.10
П2
11.75
Футбол. Франция
завершен
Ницца
1
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Арсенал
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
1
:
Вильярреал
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
1
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
1
:
Лион
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Атлетик
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Бернли
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
3
:
Вест Хэм
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
1
:
Пиза
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
1
:
Парма
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
4
:
Валенсия
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
3
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
1
:
Удинезе
0
П1
X
П2

Микель Артета: «Габриэл олицетворяет доминирование. Мне нравится его характер»

Микель Артета отметил важность Габриэла Магальяэса для «Арсенала».

Защитник, чья ошибка привела к голу «Борнмута» в 20-м туре АПЛ, сам сравнял счет спустя некоторое время.

"Мне нравится его характер, то как он справился с этой ситуацией, это просто невероятно и многое говорит о том, как мы выросли. Команда нашла способ победить, и это очень важная победа.

Когда речь заходит об авторитетных и доминирующих футболистах, именно Габриэл олицетворяет эти черты в «Арсенале». Вот почему он настолько важен. Нужно подавать пример, нельзя требовать чего-то от остальных [и не делать самому]. И сегодняшняя игра послужит примером«, — отметил главный тренер “Арсенала” в интервью Sky Sports.