Микель Артета: «Габриэл олицетворяет доминирование. Мне нравится его характер»

Защитник, чья ошибка привела к голу «Борнмута» в 20-м туре АПЛ, сам сравнял счет спустя некоторое время.
"Мне нравится его характер, то как он справился с этой ситуацией, это просто невероятно и многое говорит о том, как мы выросли. Команда нашла способ победить, и это очень важная победа.
Когда речь заходит об авторитетных и доминирующих футболистах, именно Габриэл олицетворяет эти черты в «Арсенале». Вот почему он настолько важен. Нужно подавать пример, нельзя требовать чего-то от остальных [и не делать самому]. И сегодняшняя игра послужит примером«, — отметил главный тренер “Арсенала” в интервью Sky Sports.