Энцо с голом на 94-й и 8.3 по Индексу ГОЛа — лучший игрок матча «Ман Сити» — «Челси». У Родри 8.2 балла, у Холанда — 7.1, у Палмера — 6.0

Полузащитник «Челси» сравнял счет на четвертой добавленной ко 2-му тайму минуте и был оценен на 8.3 балла. Оценки выше 7 баллов в составе лондонцев также получили Мало Гюсто (7.4) и Трево Чалоба (7.0). У Бенуа Бадьяшиля 6.9 баллов, Рис Джеймс получил оценку 6.8, голкипер Филип Йоргенсен — оценку 6.6. У Джоша Ачимпонга 6.4 балла, у Педру Нету — 6.3 балла, у Жоао Педро — 6.2. Коул Палмер получил оценку 6.0, самый низкий балл среди игроков «Челси» у Эстевао (5.9).
Среди игроков «Манчестер Сити» самый высокий балл у Родри — 8.2. Тиджани Рейндерс получил 7.7 балла, Матеуш Нунеш и Нико О’Райли — по 7,5 балла. Игра Рубена Диаша оценена на 7.3 балла, у Эрлинга Холанда и Джанлуиджи Доннаруммы по 7.1 балла, у Йошко Гвардиола — 7.0. Филип Фоден получил оценку 6.7, Райан Шерки — 6.6, Бернарду Силва — 6.5.