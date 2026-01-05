Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Реал Сосьедад
1
:
Атлетико
1
Все коэффициенты
П1
6.14
X
1.55
П2
4.90
Футбол. Италия
2-й тайм
Интер
3
:
Болонья
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
2-й тайм
ПСЖ
2
:
Париж
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
1
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Овьедо
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Жирона
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Торино
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
2
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
2
:
Анже
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
1
:
Метц
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
5
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
2
:
Брентфорд
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
2
:
Ливерпуль
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Кристал Пэлас
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Сандерленд
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
0
:
Нант
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
0
:
Леванте
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
0
:
Наполи
2
П1
X
П2

Слот о том, не жертвует ли «Ливерпуль» яркой игрой в атаке ради надежной обороны: «Я как тренер не изменился. Хотел бы играть с 8 форвардами, но если они не обороняются, то

У Арне Слота спросили, не стал ли «Ливерпуль» жертвовать яркой атакующей игрой ради более надежных действий в защите.

Источник: Спортс"

"Я как тренер не изменился. Я бы с удовольствием играл с восемью нападающими, если бы это было возможно с точки зрения обороны, но если эти восемь нападающих недостаточно обороняются, то выиграть матч очень сложно.

Вы думаете, мы создавали больше моментов, когда пропускали больше голов? Интересно, правда ли это.

Как я уже говорил, я бы хотел создавать в пять раз больше моментов, чем сейчас, и при этом вообще не давать сопернику шансов.

Но я знаю, что в те периоды, когда мы играли либо другим составом, либо более открыто, мы, по-моему, создавали не намного больше моментов, зато пропускали гораздо больше. К сожалению, сейчас мы даем сопернику создавать не так много моментов, но с точки зрения голов — не так уж и мало, возможно«, — сказал главный тренер “Ливерпуля”.