Джейми Каррагер: «Аморим не имеет права высказывать сомнения в тех, кто его назначил. Он недостаточно хорош для “МЮ” и едва ли достаточно компетентен для АПЛ»

«Я не думаю, что он имеет хоть какое-то право высказывать сомнения в людях, которые его назначили. Потому что он недостаточно хорош. Он недостаточно хорош, чтобы быть менеджером “Манчестер Юнайтед”. Сейчас он едва ли достаточно компетентен для того, чтобы быть менеджером в Премьер-лиге.
Недовольство может быть связано только с двумя причинами. Либо дело в январских трансферах и том, что его не поддерживают, либо люди выше него ставят под сомнение то, что он постоянно меняет схему.
Казалось, что при схеме с четырьмя защитниками появились какие-то успехи, но он вернулся к расстановке с пятью в матче с «Вулверхэмптоном», и команда показала, возможно, худшую игру среди всех соперников «Вулвс», — сказал экс-защитник «Ливерпуля» в подкасте Гари Невилла.
Рубен Аморим: «Я пришел работать менеджером “МЮ”, а не тренером. Я не Тухель, Конте или Моуринью, но я менеджер “МЮ”. Я не уйду, буду работать, пока меня не сменят».