Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Реал Сосьедад
1
:
Атлетико
1
Все коэффициенты
П1
6.14
X
1.55
П2
4.90
Футбол. Италия
завершен
Интер
3
:
Болонья
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
2
:
Париж
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
1
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Овьедо
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Жирона
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Торино
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
2
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
2
:
Анже
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
1
:
Метц
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
5
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
2
:
Брентфорд
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
2
:
Ливерпуль
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Кристал Пэлас
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Сандерленд
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
0
:
Нант
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
0
:
Леванте
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
0
:
Наполи
2
П1
X
П2

Джейми Каррагер: «Аморим не имеет права высказывать сомнения в тех, кто его назначил. Он недостаточно хорош для “МЮ” и едва ли достаточно компетентен для АПЛ»

Джейми Каррагер не считает Рубена Аморима подходящим «Манчестер Юнайтед» специалистом.

Источник: Спортс"

«Я не думаю, что он имеет хоть какое-то право высказывать сомнения в людях, которые его назначили. Потому что он недостаточно хорош. Он недостаточно хорош, чтобы быть менеджером “Манчестер Юнайтед”. Сейчас он едва ли достаточно компетентен для того, чтобы быть менеджером в Премьер-лиге.

Недовольство может быть связано только с двумя причинами. Либо дело в январских трансферах и том, что его не поддерживают, либо люди выше него ставят под сомнение то, что он постоянно меняет схему.

Казалось, что при схеме с четырьмя защитниками появились какие-то успехи, но он вернулся к расстановке с пятью в матче с «Вулверхэмптоном», и команда показала, возможно, худшую игру среди всех соперников «Вулвс», — сказал экс-защитник «Ливерпуля» в подкасте Гари Невилла.

Рубен Аморим: «Я пришел работать менеджером “МЮ”, а не тренером. Я не Тухель, Конте или Моуринью, но я менеджер “МЮ”. Я не уйду, буду работать, пока меня не сменят».