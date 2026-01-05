Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Реал Сосьедад
1
:
Атлетико
1
Все коэффициенты
П1
5.50
X
1.61
П2
4.40
Футбол. Италия
2-й тайм
Интер
3
:
Болонья
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
2-й тайм
ПСЖ
2
:
Париж
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
1
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Овьедо
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Жирона
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Торино
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
2
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
2
:
Анже
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
1
:
Метц
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
5
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
2
:
Брентфорд
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
2
:
Ливерпуль
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Кристал Пэлас
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Сандерленд
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
0
:
Нант
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
0
:
Леванте
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
0
:
Наполи
2
П1
X
П2

Райс о Дьокереше: «Без него “Арсенал” не был бы там, где он сейчас. Я бы не забил первый гол “Борнмуту”, если бы не Виктор — этот момент перевернул игру»

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс высоко оценил вклад Виктора Дьокереша в успехи команды.

Источник: Спортс"

В субботу «Арсенал» обыграл «Борнмут» в матче 20-го тура АПЛ (3:2). Дьокереш провел на поле 66 минут и не отметился результативными действиями.

"Ему тяжело, потому что на протяжении всей игры его прессингуют два защитника. Так что ему приходится использовать силу, он должен делать все, что в его силах, чтобы помочь команде, и в эпизоде с моим первым голом, если бы он не убежал после касания Габриэла Мартинелли и не удержал мяч, передав его Мартину [Эдегору], мы бы не забили. Для нас это был ключевой момент матча, который перевернул ход игры.

Я вижу, как сильно он бьет по мячу, и когда у него появляется свободное пространство, и мяч летит к его ногам, он на 100% забьет. Но сейчас защитники АПЛ хотят остановить Виктора Дьокереша, потому что он один из лучших нападающих мира. Поверьте, он делает для нас невероятные вещи, и без него мы не были бы там, где находимся сейчас", — сказал Райс.