Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
3
:
Болонья
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
2
:
Париж
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
1
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Овьедо
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Жирона
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Торино
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
2
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
2
:
Анже
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
1
:
Метц
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
5
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
2
:
Брентфорд
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
2
:
Ливерпуль
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Кристал Пэлас
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Сандерленд
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
0
:
Нант
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
0
:
Леванте
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
0
:
Наполи
2
П1
X
П2

Дьяков об ударах США по Венесуэле: «ФИФА не применит санкций, им все сходит с рук — двойные стандарты. Наших спортсменов отстраняют, а других нет»

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков считает, что ФИФА не применит санкции в отношении США на фоне ударов по Венесуэле.

— Как считаете, ФИФА сейчас задумается о том, чтобы не проводить матчи чемпионата мира в США?

— Как мы видим, к Израилю санкций, несмотря ни на что, не было применено. И сейчас, вероятно, не будет применено и к США, а чемпионат мира на носу. Им, получается, все с рук сходит — двойные стандарты. А наши спортсмены в международных соревнованиях не участвуют, по сути, тишина в этом отношении. Я думаю, что и сейчас к США ФИФА санкций не применит.

Все говорят о том, что спорт вне политики. Но получается, что наших спортсменов отстраняют, а других нет. Опять же, двойные стандарты, — сказал Дьяков.