Дьяков об ударах США по Венесуэле: «ФИФА не применит санкций, им все сходит с рук — двойные стандарты. Наших спортсменов отстраняют, а других нет»

— Как мы видим, к Израилю санкций, несмотря ни на что, не было применено. И сейчас, вероятно, не будет применено и к США, а чемпионат мира на носу. Им, получается, все с рук сходит — двойные стандарты. А наши спортсмены в международных соревнованиях не участвуют, по сути, тишина в этом отношении. Я думаю, что и сейчас к США ФИФА санкций не применит.