Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
3
:
Болонья
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
2
:
Париж
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
1
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Овьедо
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Жирона
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Торино
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
2
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
2
:
Анже
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
1
:
Метц
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
5
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
2
:
Брентфорд
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
2
:
Ливерпуль
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Кристал Пэлас
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Сандерленд
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
0
:
Нант
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
0
:
Леванте
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
0
:
Наполи
2
П1
X
П2

Беппе Маротта: «Интеру» нужно усилить правый фланг в отсутствие Думфриса. У Канселу высокая зарплата, которую не смог бы себе позволить ни один клуб Италии"

Гендиректор «Интера» Беппе Маротта считает, что клубу будет трудно позволить себе подписание Жоау Канселу.

Ранее сообщалось, что «нерадзурри» лидируют в борьбе за Канселу. Также появлялась информация, что в сделку с «Аль-Хилалем» могут включить Франческо Ачерби.

"Этот рынок полон возможностей. Поскольку нас возникли проблемы с Думфрисом, который выбыл на несколько месяцев, нам, очевидно, нужно изучить возможности [усиления позиции]. Мы продолжаем изучать этот вопрос, мы по-прежнему на предварительном этапе.

У Канселу очень высокая зарплата, которую не смог бы себе позволить ни один итальянский клуб. Мы знаем, что они ищут центрального защитника, но мы подумаем, что делать дальше, когда приступим к более предметным переговорам. Безусловно, нужно усилить правый фланг, который страдает из-за отсутствия такого игрока, как Думфрис", — сказал Маротта в интервью DAZN.