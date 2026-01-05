Беппе Маротта: «Интеру» нужно усилить правый фланг в отсутствие Думфриса. У Канселу высокая зарплата, которую не смог бы себе позволить ни один клуб Италии"

У Канселу очень высокая зарплата, которую не смог бы себе позволить ни один итальянский клуб. Мы знаем, что они ищут центрального защитника, но мы подумаем, что делать дальше, когда приступим к более предметным переговорам. Безусловно, нужно усилить правый фланг, который страдает из-за отсутствия такого игрока, как Думфрис", — сказал Маротта в интервью DAZN.